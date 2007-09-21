Москва, 3 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Рубль признан самой недооценённой валютой в мире с учётом так называемого индекса бигмака — допущения о том, что некий товар должен стоить одинаково во всём мире. Об этом сообщает журнал The Economist.

Pexels Гамбургер

В США гамбургер «Биг Мак» в закусочных «Макдоналдс» стоит $5,81, что соответствует примерно 444 рублям. В России бигмак продают за 135 рублей, или $1,77.

Авторы исследования считают, что справедливый курс российского рубля с учётом этого должен составлять 23,24 рубля за доллар, тогда как сейчас рубль недооценён на 70%. Российская валюта оказалась в самом конце списка.

На одну позицию опережает рубль турецкая лира, её «недооценивают» на 67,9%. Недооценка евро, согласно январскому рейтингу, составляет 14,7%, а британского фунта — 17,1%. Переоценены две валюты — швейцарский франк (на 20,2%) и норвежская крона (на 10%).

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге за июль 2021 года рубль занимал предпоследнюю позицию, самой недооценённой валютой был признан ливанский фунт.

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