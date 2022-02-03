Астана, 3 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Аскара Жоламанова с поста командующего ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск. Данное распоряжение было обнародовано 3 февраля на сайте главы республики.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Распоряжением главы государства Жоламанов Аскар Ахметович освобождён от должности командующего ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск вооруженных сил Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Причина, по которой было принято это решение, не называется. Жоламанов находился на данной должности с апреля 2018 года.

Стоит отметить, 3 февраля Токаев также назначил командующего Силами специальных операций ВС Казахстана. Им стал Болат Журабаев.