Москва, 3 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Москве за год оформили права на 469 комнат в бивших общежитиях, сообщил 3 февраля министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города столицы Максим Гаман.

Цитата из х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». Реж. Самсон Самсонов. 1983. СССР Общежитие

Он рассказал, что всего в столице расположены 247 бывших общежитий, в них проживает 25,7 тыс. семей. С 2012 года городские власти ведут системную работу по оформлению прав жильцов на занимаемые комнаты. К настоящему моменту необходимые документы получили 86% жильцов, при этом работа продолжается.

«В 2021 году свыше 1,2 тысячи человек заключили договоры на 469 жилых помещений общей площадью более 17,5 тысячи квадратных метров. Из них 255 семей (1037 человек) оформили договоры социального найма на 366 помещений, 57 семей (114 человек) — краткосрочного найма на 65 помещений, еще 31 семья (51 человек) выкупила 38 помещений», — рассказал Гаман.

Глава департамента добавил, что всего комнаты оформили 22 тыс. семей.