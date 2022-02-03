Москва, 3 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В течение 2022 года в России планируется восстановить права более 40 тыс. обманутых дольщиков. Об этом заявил гендиректор Фонда развития территорий (ранее — Фонд защиты прав дольщиков) Константин Тимофеев, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обманутый дольщик

Тимофеев уточнил, что в этом году предстоит принять решение по 224 объектам и 12,3 тыс. дольщиков. На сегодняшний день в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) числится 2521 дом. Пострадавшими признаны 129,4 тыс. человек.

За 2021 год Наблюдательный совет рассмотрел 536 объектов, признаны пострадавшими 31,4 тыс. человек. Из них будут достроены 145 объектов, по 391 объекту выплатят компенсации.

В прошлом году обманутым дольщикам было выплачено около 31,5 млрд руб. компенсаций, их получили 16,6 тыс. человек. Тимофеев подчеркнул, что проблемы обманутых дольщиков в России планируется решить до конца 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Подмосковье удалось восстановить в правах 20,1 тыс. обманутых дольщиков.

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