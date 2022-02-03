Ярославль, 3 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Ярославле вечером 2 февраля автобус «ГАЗ» попал в аварию, столкнувшись с автомобилем «Джили». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Паблик «Подслушано у автомобилистов|Ярославль» Место происшествия

ДТП произошло около 18:20 недалеко от дома 93 по улице Большая Фёдоровская. В результате столкновения пострадали две пассажирки автобуса — 24-летняя девушка и 47-летняя женщина. Они нуждаются в амбулаторном лечении.

Правоохранители устанавливают все детали случившегося.