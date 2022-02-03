Ташкент, 3 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Ни один из 197 полигонов отходов в Узбекистане не отвечает санитарно-экологическим требованиям, а 24 полигона заполнены. Об этом говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, посвященного, в том числе, вопросам улучшения системы обращения с отходами и экологической обстановки.

Ben_Kerckx Свалка мусора. Отходы

По итогам совещания, государственному комитету по экологии и охране окружающей среды, хокимам регионов поручено упорядочить полигоны и ликвидировать те, которые отработали свой ресурс.

«Указано на важность разработки проекта закона, устанавливающего порядок организации и закрытия таких полигонов», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что на совещании было указано на возможность увеличения охвата услугами по сбору бытовых отходов до 95 процентов и объемов их переработки до 40 процентов.

«Для этого ввозимые из-за рубежа техника, комплектующие и запасные части будут освобождены от таможенных платежей сроком на три года. На приобретение сортировочно-перерабатывающего оборудования будут выделяться льготные кредиты сроком до пять лет с покрытием части кредитов, превышающей ставку рефинансирования. На эти цели в течение пяти лет намечено выделить поэтапно 500 миллиардов сумов за счет льготных средств международных финансовых институтов», — говорится в сообщении.