Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли сообщения ряда СМИ об увольнении начальника отдела ГИБДД по Василеостровскому району, чей сотрудник во время конфликта в отделе полиции сломал руку женщине-оперуполномоченному уголовного розыска, передает 3 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Полиция Мвд.рф

Напомним, инспектор ГИБДД и его коллега, а также оперуполномоченный полиции, с которой они вступили в конфликт, уже уволены со службы, так как их действия признали «несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел».

Поскольку инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ, начали появляться слухи, что помимо непосредственных участников, лишился своей должности и начальник отдела ГИБДД, где работали оба инспектора. Однако корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти эти слухи опровергли.

«Недостоверная информация. Работает», — заверили в Главке.

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Напомним, конфликт произошел в дежурной части 37 отдела полиции в Василеостровском районе города в ночь на 1 февраля. В ходе словесной перепалки оперуполномоченный уголовного розыска несколько раз толкнула инспектора ГИБДД в грудь и высказала нецензурные оскорбления. В свою очередь сотрудник ГИБДД толкнул ее в стену, а затем повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, причинив физическую боль и закрытый перелом левой плечевой кости. В отношении сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, он задержан.

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