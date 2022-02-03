Белгород, 3 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Ограничительные мероприятия в связи с ростом заболеваемости COVID-19 вводятся в учреждениях социального обслуживания населения Белгородской области, сообщила вечером 2 февраля на своей странице в социальной сети министр социальной защиты населения и труда региона ЕленаБатанова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Стационарные учреждения, где проживают пенсионеры и инвалиды, закрываются для посещения. Персонал переходит на график со сменным двухнедельным режимом работы.

«Увы, пока ковид не уходит и есть рост заболеваемости. В этой связи, как и в прошлом, и в позапрошлом году, мы вынуждены вводить ограничительные мероприятия. А именно, 18 стационарных учреждений системы социальной защиты населения начали работать в режиме 24/14. Мы хотим сохранить жизни и здоровье наших проживающих. Конечно, это тяжело работать круглосуточно, не видеть родных и близких, деток две недели. Я благодарна всем 473 специалистам, которые понимают, что они все вместе и каждый отдельно отвечают за благополучие доверенных нам людей. Берегите себя и будьте здоровы!», — написала министр.

Новый порядок работы начнёт действовать с 7 февраля.