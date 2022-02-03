На ремонт здания прокуратуры Чувашии выделено 13,5 млн рублей
Чебоксары, 3 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Чебоксарах планируют капитально отремонтировать главное здание республиканской прокуратуры. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является прокуратура Чувашии. Победитель аукциона должен будет капитально отремонтировать помещения административного здания региональной прокуратуры в Чебоксарах по улице Карла Маркса, 48. Речь идёт о ремонте фасада, подвальных помещений, а также помещений с первого по четвёртый этажи.
Начальная цена аукциона составляет 13 457 146 рублей. Данные средства выделяются из федерального бюджета.
Заявки завершат принимать 11 февраля. При подписании контракта работы должны быть завершены к 15 декабря 2022 года.