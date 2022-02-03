Чебоксары, 3 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Чебоксарах планируют капитально отремонтировать главное здание республиканской прокуратуры. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

Заказчиком является прокуратура Чувашии. Победитель аукциона должен будет капитально отремонтировать помещения административного здания региональной прокуратуры в Чебоксарах по улице Карла Маркса, 48. Речь идёт о ремонте фасада, подвальных помещений, а также помещений с первого по четвёртый этажи.

Начальная цена аукциона составляет 13 457 146 рублей. Данные средства выделяются из федерального бюджета.

Заявки завершат принимать 11 февраля. При подписании контракта работы должны быть завершены к 15 декабря 2022 года.