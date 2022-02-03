Благовещенск, 3 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Три жителя Амурской области и гражданка Китая осуждены за организацию игорного заведения. Им назначены реальные сроки и штрафы в 230−400 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе Благовещенского городского суда.

(сс) meineresterampe Казино

Читайте также: В Амурской области обнаружили подпольные казино

Казино было замаскировано под ресторан. Его деятельность правоохранители обнаружили в 2019 году. Выигранные фишки посетители обменивали на еду, алкоголь, возможность пользоваться кальяном и услугами танцовщиц.

Амурчанин, организовавший казино, разделил свой нелегальный бизнес между ещё тремя людьми. Во время телефонных разговоров между собой сообщники использовали конспирацию. Столы для азартных игр находились в отдельном помещении.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в столице Приамурья обнаружили виртуальное казино, которое проводило азартные игры через интернет. В организации этого нелегального бизнеса обвиняют семерых амурчан.