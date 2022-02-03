Анкара, 3 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может посетить Турцию во второй половине февраля. Об этом 3 февраля сообщает телеканал A haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Отмечается, что визит российского лидера в Турцию может пройти во второй половине февраля, а дата станет известна после Олимпийских игр в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ ДмитрийПесков заявил, что Путин может посетить Турцию, как только позволят рабочий график и эпидемиологическая ситуация.