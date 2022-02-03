Барнаул, 3 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Мэрия Барнаула сегодня, 3 февраля, известила о переходе главы администрации Вячеслава Франка на удалённую работу: у него подтвердилось заражение коронавирусом. Лечение глава получает амбулаторно, находясь дома, свое состояние оценивает как удовлетворительное.

Мэрия Барнаула Маска? Не слышали! Барнаул. 1 февраля 2022 года: церемония возложения цветов к Мемориалу Славы, приуроченная к 79-той годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

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"Статистика по заболеваемости ковидом ежедневно ставит рекорды, новый штамм инфекции распространяется быстрее. Поэтому прошу вас соблюдать необходимые меры предосторожности. Пройдите вакцинацию, если еще этого не сделали, ревакцинируйтесь вовремя. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы», — пожелал горожанам Вячеслав Франк.

Тем временем мероприятия, запланированные с участием главы, частично отменены, остальные проведут заместители главы администрации города. Исполнение обязанностей главы города временно возложено на первого заместителя Анатолия Воронкова.

Напомним, глава Барнаула Вячеслав Франк накануне болезни, 2 февраля, принимал участие в массовом публичном мероприятии — вместе с другими чиновниками он возложил цветы к Мемориалу Славы в честь 79-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

«Пикантность ситуации в том, что возложение цветов запретили барнаульскому горкому КПРФ 21 января в день памяти Ленина, о чём даже есть бумага из мэрии», — отмечает телеграм-канал «Алтайские крайности».

Ранее примерно о том же самом сказала представитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском парламенте Евгения Боровикова: за одиночные пикеты горожан штрафуют по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), но при этом цикл отчетов органов местного самоуправления перед жителями о работе за 2021 год никто не отменял, несмотря на то, что на них в закрытых посещениях собираются до 100 человек.

Говоря о политике двойных стандартов барнаульских чиновников, парламентарий заметила: «То есть один человек, стоящий на свежем воздухе с плакатом, является угрозой распространения коронавирусной инфекции. Но важен один момент — если этот человек высказывается в поддержку действующей власти или организация, которую он представляет, в хороших отношениях с администрацией, то никакого наказания за одиночный пикет не будет».

Также напомним, что барнаульский сити-менеждер, ратуя за ужесточение карантинных мероприятий, является злостным их нарушителем. Что в первую волну коронавируса, что в пятую на сайте мэрии Барнаула можно найти множество фотографий, где Франк игнорирует ношение средств индивидуальной защиты.

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