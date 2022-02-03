Краснодар, 3 февраля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений введён в трёх районах Краснодарского края — в Славянском, Северском и Красноармейском. Об этом утром 3 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

В Славянском районе из-за осадков и стремительного таяния снега потоплено 735 придворовых территорий в девяти населенных пунктах, в 279 домовладений зашла вода. В настоящее время проводятся работы по откачке воды.

Также режим ЧС действует в Северском районе, где подтоплено 107 придворовых территорий в пяти населенных пунктах, в восемь домов зашла вода. В пункты временного размещения, а также к родственникам эвакуированы 26 человек, в том числе 14 детей. Из-за паводка отрезанными от дорожного сообщения оказались жители станицы Ставропольской — вода затопила участок трассы. В Темрюкском районе из-за таяния снега подтоплено 15 придворовых территорий в Темрюке, станице Голубицкая и поселке Кучугуры. 68 дворов подтоплено в Красноармейском районе в станицах Полтавская, Ивановская и хуторе Трудобеликовский. Краснодаре подтопленными остаются 41 участок проезжих частей дорог и 11 придворовых территорий.

В Крымском районе в хуторе Веселый из-за таяния снега остаётся угроза перелива воды через дамбу частного пруда. В пункте временного размещения находятся семь маломобильных граждан. Накануне жителей предупредили о возможности эвакуации.