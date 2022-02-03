Воронеж, 3 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Воронежской области полностью завершили ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции более трёх тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО). Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Вакцинация

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Введение бустерных доз отечественной вакцины от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») проводится в медицинских пунктах соединений и воинских частей, а также в медицинских учреждениях округа.

пресс-служба ЗВО «Препарат вводится тем военнослужащим, членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу, кто уже получил полный курс вакцинации».

Перед процедурой врачи проводят обязательный медицинский осмотр вакцинируемых и их тестирование на наличие антител к коронавирусу.

По данным военного ведомства, с начала года в Западном военном округе ревакцинировались более 30 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вооружённых силах России по состоянию на 25 января выявлено около двух тысяч носителей коронавирусной инфекции, почти 47,8 тысячи военнослужащих переболели COVID-19.