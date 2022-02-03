Москва, 3 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Нежелание официальных властей Грузии принимать парламентскую резолюцию, устраивающую Украину, свидетельствует о сложностях в их двухсторонних отношениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля сказал заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Михаила Саакашвили. Многие его сторонники педалировали тот момент, что Саакашвили является гражданином Украины и не последним человеком в украинской политике, и требовали вмешательства украинских властей. Были даже определённые заявления официального Киева по поводу Саакашвили, которые не были положительно восприняты грузинскими властями и руководством правящей партии «Грузинская мечта». И грузинские власти чётко озвучили Киеву свою позицию, заявив, что Саакашвили находится исключительно в юрисдикции Грузии. И давление украинских властей на Тбилиси не было воспринято в Грузии положительно. И этот фактор, бесспорно, влияет на отношения между двумя странами. Вадим Муханов Речь идёт о документе, который является во многом лакмусовой бумажкой двухсторонних грузино-украинских отношений. И сейчас они не такие безоблачные, какими были раньше. Одним из факторов, который сейчас напрямую влияет на качество их отношений, является факторМногие его сторонники педалировали тот момент, что Саакашвили является гражданином Украины и не последним человеком в украинской политике, и требовали вмешательства украинских властей. Были даже определённые заявления официального Киева по поводу Саакашвили, которые не были положительно восприняты грузинскими властями и руководством правящей партии «Грузинская мечта». И грузинские власти чётко озвучили Киеву свою позицию, заявив, что Саакашвили находится исключительно в юрисдикции Грузии. И давление украинских властей на Тбилиси не было воспринято в Грузии положительно. И этот фактор, бесспорно, влияет на отношения между двумя странами.

Напомним, что 1 февраля грузинский парламент принял резолюцию в поддержку Украины, в которой, однако, нет упоминания России в качестве «страны-агрессора»