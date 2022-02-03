Москва, 3 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Россия, Китай, Германия и США окажутся среди претендентов на победу в общекомандном зачёте Олимпийских игр в Пекине. Такой прогноз сделали панды Московского зоопарка Диндин и Жуи, сообщает 3 февраля сайт мэра и правительства Москвы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Панда

Пандам впервые предложили предсказать исход спортивных соревнований.

«Но кому, как не им, составлять прогнозы относительно зимней Олимпиады, столицей проведения которой в этом году будет Пекин? Ведь панда — национальный символ Китая. Кроме того, официальным талисманом предстоящих соревнований объявлена панда по имени Бин Дуньдунь», — рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Организаторы поставили перед Жуи и Диндин по пять конусов с национальными флагами стран-участниц. Возле Диндин находились конусы с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, России и Австрии. Панда выбрала сначала Россию, затем Китай. Жуи выбирал между Норвегией, Канадой, США, Швейцарией и Германией, и остановился сначала возле конуса с флагом Германии, затем — с флагом США.

«Таким образом, лидерами в общекомандном зачете зимней Олимпиады, по версии больших панд Московского зоопарка, станут Россия, Китай, Германия и США», — пояснили в мэрии. И добавили, что планируют продолжить олимпийские предсказания вместе с пандами уже в конкретных видах спорта.