Варшава, 3 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. XIII Параолимпийские игры в Пекине пройдут 4−13 марта. В Олимпийском центре в Варшаве 2 февраля был представлен состав сборной Польши: два горнолыжника, 5 лыжников, биатлонист, 1 парасноубордист. Возможно, что польская команда еще пополнится несколькими спортсменами. Об этом сообщает Polskie Radio.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

Председатель Польского параолимпийского комитета Лукаш Шелига заявил журналистам, что зимние Параолимпийские игры намного сложнее, чем летние.

«В программе летних Параолимпийских игр — 22 вида спорта, а в зимних — лишь 6, на 4 из которых наши спортсмены прошли отбор. От нашей команды выступят два горнолыжника, 5 лыжников, 1 биатлонист и 1 парасноубордист», — сообщил он.

Знаменосцами польской команды станут лыжница Ивета Фарон и горнолыжник Анджей Щенсный.