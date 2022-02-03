Чебоксары, 3 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Чебоксарах возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, ранее осуждённого за коррупционные преступления. Ему инкриминируют превышение полномочий, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Наталия Николаева ИА REGNUM Мобильный телефон

Под новое уголовное преследование попал экс-заместитель начальника отдела уголовного розыска одного из чебоксарских отделов полиции. Правоохранители полагают, что в апреле 2020 года в ходе оперативных мероприятий он нашёл и присвоил сотовый телефон, о пропаже которого сообщил местный житель.

«Затем злоумышленник продал телефон за 2 тыс. рублей, а вырученными от продажи средствами распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Расследование продолжается.

В ведомстве напоминают, что фигурант уголовного дела в 2021 году осуждён за аналогичное преступление, а также за взятку и кражу 20,5 тыс. рублей, изъятых в рамках расследования уголовного дела. Он получил три года колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года Чувашии оштрафован на 70 тыс. рублей экс-сотрудник учреждения исполнения наказаний. Его уличили во взяточничестве и превышении полномочий: следствие установило, что он пронёс в СИЗО для одного из осуждённых мобильный телефон и пять пачек дрожжей.

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