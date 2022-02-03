Кызыл, 3 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Туве руководство нового регионального оператора по обращению с отходами отчиталось за первый месяц работы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, им удалось избежать повторения прошлогоднего мусорного коллапса.

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«Кызылчане наверняка помнят, когда год назад, после новогодних праздников, дворы многоквартирных домов были завалены отходами, потому что тогдашний мусорный оператор не вышел на работу, а предпочел отдыхать все длинные, январские праздники», — напомнили в правительстве.

По словам директора предприятия Алексея Пустозёрова, они продолжали вывозить мусор с 31 декабря до первых чисел января. Всего за первый месяц работы они вывезли почти 152 кубометров отходов. В настоящее время идёт процесс перезаключения договоров с жителями домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года МУП «Благоустройство», исполнявшее обязанности регоператора, передало полномочия ГУП «Транспортный сервис и проект».

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