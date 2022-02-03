Повторения мусорного коллапса в Кызыле удалось избежать
Кызыл, 3 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Туве руководство нового регионального оператора по обращению с отходами отчиталось за первый месяц работы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, им удалось избежать повторения прошлогоднего мусорного коллапса.
«Кызылчане наверняка помнят, когда год назад, после новогодних праздников, дворы многоквартирных домов были завалены отходами, потому что тогдашний мусорный оператор не вышел на работу, а предпочел отдыхать все длинные, январские праздники», — напомнили в правительстве.
По словам директора предприятия Алексея Пустозёрова, они продолжали вывозить мусор с 31 декабря до первых чисел января. Всего за первый месяц работы они вывезли почти 152 кубометров отходов. В настоящее время идёт процесс перезаключения договоров с жителями домов.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года МУП «Благоустройство», исполнявшее обязанности регоператора, передало полномочия ГУП «Транспортный сервис и проект».
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