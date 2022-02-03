Калуга, 3 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Калужской области в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 среди учащихся и педагогов приняли решение о дополнительных каникулах во всех школах с 7 по 20 февраля, сообщает ИА REGNUM.

Страница Владислава Шапши в «ВКонтакте» В школах объявили дополнительные каникулы

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Сейчас болеют около 15% школьников и учителей. Ежедневный прирост заболевших среди детей доходит до 1400 человек в сутки. Такая картина наблюдается практически во всех районах и городах. Об этом 3 февраля сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.

«Организации допобразования переходят на дистанционный режим работы. Это касается также колледжей и техникумов, они переводятся на дистанционное обучение с понедельника. Вузам после выхода с каникул также предложили перейти в дистанционный режим», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на калужский региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, темп прироста заражения COVID-19 у детей в возрасте до 14 лет за неделю составил 204%.