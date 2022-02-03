Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Неисправный эскалатор стал причиной закрытия входа на станцию метро «Садовая» в центре Санкт-Петербурга, на Сенной площади. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Эскалатор

«В 09:06 мск станция «Садовая» закрыта на вход, работает только на выход, по причине неисправности эскалатора», — предупреждали в городской подземке.

Добавим, что в 09:23 мск станцию «Садовая» полностью открыли для пассажиров.

Напомним, 31 января из-за сбоя эскалатора в Петербурге закрывали станцию «Новочеркасская».