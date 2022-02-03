Сеул, 3 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провел 3 февраля телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, с которым обсудил последний ракетный пуск КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

По их словам, представители двух стран выразили обеспокоенность развитием ракетного потенциала КНДР, а также договорились о продолжении сотрудничества с целью возвращения Пхеньяна за стол переговоров.

Стороны также подтвердили приверженность сохранению дипломатических усилий по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Читайте также: Власти Северной Кореи подтвердили запуск баллистической ракеты