Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге итоговое сочинение и региональные этапы школьных олимпиад пройдут в очном формате — в виде исключения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Несмотря на введение дистанционного обучения с 2 по 13 февраля для учеников 7−11 классов, для некоторых дат сделали исключение. Они пройдут в очном формате из-за невозможности дистанционной организации этих мероприятий.

Так, накануне выпускники петербургских школ написали итоговое сочинение, которое является важной частью по допуску к ЕГЭ. Далее в очном формате проведут и региональный этап школьных олимпиад. Важность этих мероприятий состоит в возможности будущих абитуриентов поступить без экзаменов в вузы России.

«3-я четверть очень активная. Наши старшеклассники выйдут на 1 день 2 февраля писать итоговое сочинение в очном режиме. Мы также не можем лишить наших детей участия в олимпиаде, призом которой является возможность поступить в вузы без экзаменов», — сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Напомним, согласно постановлению правительства города, с 2 по 13 февраля на уделённый формат обучения перешли учащиеся 7−11 классов, а также студенты колледжей. Ученики 1−6 классов продолжают учиться по-прежнему.