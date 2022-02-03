Джакарта, 3 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В администрации президента Индонезии подтвердили, что 7687 госслужащих, военных и полицейских планируют переехать в новую столицу Индонезии на Калимантане, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

Министерство готово построить 2500 единиц жилья. Всего на начальном этапе министерство готово построить 2,5 тысяч единиц жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство религии Индонезии отметило, что с 8 января 2022 года более 8000 паломников из Индонезии отправились в Саудовскую Аравию.