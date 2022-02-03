Уфа, 3 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. 185,8 млн рублей намерены направить на стимулирование увеличения производства масличных культур в 2022 году в Башкирии. Об этом 3 февраля сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на заседании в правительстве региона.

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Фазрахманов напомнил, что масличные культуры являются основным сырьем для изготовления растительного масла и кормового белка.

Сообщается, что в республике в 2021 году масличные культуры возделываются в 50 районах, на площади 344 тысяч га, что на 11% больше уровня 2020 года.

«Ежегодно площади посевов увеличиваются. Причины понятны, это экспортная позиция. Только в прошлом году доля экспорта масличных культур и масла растительного в общем его объеме увеличилась в 1,5 раза с 40% до 63%. Мы экспортировали эту продукцию на сумму 197,4 млн долларов США, что в 2,7 раза больше чем в 2020 году. Поэтому для нас важно продолжить данную работу, а также нарастить объемы», — приводит пресс-служба слова премьер-министра Андрея Назарова.

Отмечается, что в 2021 году сельхозпроизводители республики собрали 408,7 тысяч тонн маслосемян в первоначальном весе, при урожайности 11,8 ц/га. В 2022 году в республике планируют посеять масличные культуры на площади 439 тысяч га.