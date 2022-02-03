Астана, 3 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил командующим Силами специальных операций Болата Журабаева. Распоряжение об этом 3 февраля было обнародовано на сайте главы республики.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

«Распоряжением главы государства Журабаев Болат Жархумбаевич назначен командующим Силами специальных операций сооруженных сил Республики Казахстан», — говорится в документе.

Полковник Журабаев до этого был начальником Департамента Сил специальных операций Генерального штаба ВС Казахстана.

Напомним, Токаев подписал указ о создании командования Сил специальных операций 19 января «в целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности». Это решение было принято после массовых беспорядков, которые прошли в ряде городов Казахстана.