Рыбинск, Ярославская область, 3 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Власти Рыбинска Ярославской области недовольны исполнением концессионного соглашения с ООО «Рыбинская генерация», за два года его действия в городе ухудшилась ситуация с теплом и горячей водой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Рыбинска.

Rybinsk.ru Котельная в Рыбинске

Концессионное соглашение было заключено в октябре 2019 года. Как считаю власти города концессионер не исполняет условия договора в части модернизации и капитального ремонта городских теплосетей. В течение 20 лет в их ремонт необходимо вложить миллиард рублей. Однако проверки показывали, что ситуация только ухудшается. Власти отправили «Рыбинской генерации» претензию.

«Основная претензия — это увеличение показателя аварийности. По сравнению с прошлым годом он вырос на 40%. Специалистами зафиксировано 1 400 нарушений на 226, 9 км сетей. Это означает, что организации необходимо в самые короткие сроки переходить к плановой замене коммуникаций, а не аварийному ремонту. Рыбинской генерации нужно пересмотреть планы работ и начать замену сетей с Полиграфа, Северного, где в этом отопительном сезоне возникли серьезные проблемы», — заявил и.о. главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Есть вопрос и по температуре горячей воды. Нарушения температурного режима были зафиксированы на котельных в микрорайонах Веретье, Прибрежном, Северном, Полиграфе. После работы на сетях кампания не благоустраивает территорию.

«Предприятие не выполнило предписания Ростехнадзора, и город даже не мог претендовать на получение паспорта готовности к зиме. Замечания, которые Рыбинская генерация не смогла снять, говорят о том, что организация не может пока улучшить ситуацию. Так, в рамках инвестиционной программы были внесены работы по адресу: ул. Гагарина, 33 и 35. Здесь генерация собиралась проложить новый трубопровод, установить нагревательные котлы в котельной для горячей воды. Они не выполнены. Не введена в эксплуатацию магистральная сеть по улице Софьи Перовской. Поэтому я предлагаю Рыбинской генерации претензию рассмотреть и встретиться со мной для выработки плана действий по выходу города из коммунального коллапса», — прокомментировал Алексей Рябченков.

Расторгать концессионное соглашение власти не намерены. В администрации сообщили, что до 6 февраля в «Рыбинской генерации» сменится руководство, запланирована встреча с новым директором.