Киев, 3 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Бывший украинский президент ПётрПорошенко заявил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель была «ангелом-хранителем Украины». Об этом он сказал 2 февраля в интервью немецкому телеканалу NTV.

Müller / MSC Ангела Меркель и Пётр Порошенко

«Германия и Ангела Меркель, если можно так выразиться, были для Украины ангелом-хранителем», — сказал Порошенко.

По его словам, благодаря поддержке Меркель и ведущей роли Германии у Украины есть соглашение об ассоциации с ЕС, которое было подписано в июне 2014 года.

Также Порошенко заявил, что в текущей ситуации на границе России и Украины надо оказать помощь Киеву, поскольку это является «инвестицией в безопасность Германии и Европы».

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