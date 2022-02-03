Биробиджан, 3 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В школах Биробиджана число классов, ученики которых перестали посещать занятия, приближается к 50. Так, 36 групп в учреждениях среднего образования отправлены по домам из-за гриппа и ОРВИ, ещё 11 — из-за COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

12kurgan.ucoz.ru Карантин в школе

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Ни одна школа пока не закрыта полностью, они продолжают работать в обычном режиме, отметила начальник управления образования мэрии Биробиджана Наталья Ерёменко.

«По новым требованиям СанПина, чтобы закрыть образовательное учреждение на карантин, заболевших должно быть 20% от общего числа учащихся. На сегодняшний день этот показатель не достигнут», — пояснила она.

В детских садах ситуация лучше, чем в школах, ни одна группа не закрыта. Детей с признаками ОРВИ воспитатели сразу отправляют домой, помещения проветривают и кварцуют.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального управления Роспотребнадзора уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Еврейской АО за неделю вырос на 29,9%. Болеть чаще стали представители всех возрастных групп.