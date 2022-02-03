Красноярск, 3 февраля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Красноярске заведующий кафедрой Сибирского государственного университета науки и технологии им. М. Ф. Решетнёва (СибГУ им. М. Ф. Решетнёва) предстанет перед судом «за совершение коррупционных преступлений». Об этом ИА REGNUM сообщили 3 февраля в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Расследование уголовного дела в отношении заведующего кафедрой завершено. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 (четыре эпизода), п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 (12 эпизодов) УК РФ.

По предварительным данным, с 2013 по 2020 год обвиняемый фиктивно трудоустроил знакомых на различные должности на кафедру. Трудоустроенные своих обязанностей не выполняли, а начисленную заработную плату передавали обвиняемому.

С 2018 по 2020 год обвиняемый вносил в распоряжения о выплате зарплаты ложные сведения об отработанных сотрудниками кафедры сверхурочных часах. На основании подложных распоряжений сотрудникам кафедры начислялась повышенная заработная плата. Им доплачивали за руководство магистрантами при подготовке магистерских диссертаций, хотя они этого не делали.

Сотрудники кафедры передавали деньги, начисленные за сверхурочные часы, обвиняемому.

Своими действиями обвиняемый причинил вузу ущерб на сумму более 500 тыс. рублей.

В ведомстве добавили, что с 2015 по 2019 год обвиняемый получил от студентов взятки — более 800 тысяч рублей. Деньги предназначались за способствование в поступлении на бюджетной основе в магистратуру и аспирантуру одного из факультетов СибГУ им. М. Ф. Решетнёва, за проставление положительных оценок на предстоящих сессиях у других преподавателей, за выставление положительных оценок за зачёты и экзамены, которые он принимал сам. При этом фактически знания студентов не проверялись.

«Указанные незаконные действия обвиняемого послужили основанием для выдачи студенту документа о высшем профессиональном образовании — диплома магистра», — говорится в сообщении ведомства.

Вину в совершённых преступлениях обвиняемый признал в полном объёме. Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Красноярска.

Уголовное дело в отношении посредника — старшего преподавателя кафедры — направлено в Красноярский гарнизонный военный суд. За свои «услуги» старший преподаватель получил 680 тысяч рублей. Вину он признал частично.

Дела против взяткодателей рассмотрены судами Красноярска. Их приговорили к условным мерам наказания и штрафам (от 100 до 400 тысяч рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане пойдёт под суд сотрудник налоговой, пойманный при получении взятки в размере 1 млн рублей.

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