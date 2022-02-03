Пермь, 3 февраля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Пермском крае решено провести соревнования «Лыжня России-2022» в формате онлайн. Изменения связаны с неблагополучной эпидобстановкой в регионе. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Лыжня

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В период со 2 по 12 февраля участникам предлагают самостоятельно определить место прохождения дистанции либо выбрать его из списка, предложенного на портале умный-спорт.рф. Там же необходимо пройти регистрацию, а после преодоления дистанции разместить подтверждающую информацию. Итоги соревнований подведут 12−13 февраля.

Напомним, в Пермском крае отмечен значительный рост заболеваемости. По данным Управления Роспотребнадзора, 24 — 30 января зарегистрировано 40 064 случая ОРВИ и гриппа (153,5 на 10 тысяч населения), что на 52% выше показателя прошлой недели. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Суксунском районе, городах Пермь и Соликамск. В Перми, Березниках и Соликамске все школы переведены на дистанционное обучение.