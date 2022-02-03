Москва, , 09:18 — REGNUM До пяти градусов мороза ожидается в Москве 3 февраля, сообщает центр погоды «Фобос».

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится барической седловиной, из-за чего в облаках возможны просветы, кое-где не исключены слабые осадки, а температурный фон окажется точь-в-точь в пределах климатической нормы», — рассказали синоптики.

В столице, согласно прогнозу, будет облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Температура воздуха опустится до пяти градусов мороза, в Подмосковье — до семи градусов. Скорость ветра будет достигать шести метров в секунду, а атмосферное давление вырастет до 744 мм ртутного столба.