Москва, 3 февраля 2022, 09:18 — REGNUM В Москве в феврале центр «Моя карьера» проведет серию тематических вебинаров для москвичей, желающих открыть свой бизнес, сообщается на портале мэра столицы.
Начинающим предпринимателям объяснят, как правильно рассчитать финансовую модель проекта, научат пользоваться наиболее эффективными маркетинговыми инструментами и как создать привлекательный сайт.
Первый вебинар под названием «Расчет финансовой модели для бизнеса» состоится 4 февраля. Все занятия пройдут в онлайн-формате. Необходима предварительная регистрация.
Как сообщало ИА REGNUM, московский центр занятости «Моя карьера» в 2021 году разработал и запустил 30 новых программ для горожан.
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