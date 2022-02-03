Москва, , 09:18 — REGNUM В Москве в феврале центр «Моя карьера» проведет серию тематических вебинаров для москвичей, желающих открыть свой бизнес, сообщается на портале мэра столицы.

Служба занятости (сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Начинающим предпринимателям объяснят, как правильно рассчитать финансовую модель проекта, научат пользоваться наиболее эффективными маркетинговыми инструментами и как создать привлекательный сайт.

Первый вебинар под названием «Расчет финансовой модели для бизнеса» состоится 4 февраля. Все занятия пройдут в онлайн-формате. Необходима предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, московский центр занятости «Моя карьера» в 2021 году разработал и запустил 30 новых программ для горожан.

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