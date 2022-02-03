Улан-Удэ, 3 февраля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ запустили домостроительный комбинат по производству панелей для строительства многоквартирных домов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в планах — возведение более 1 млн кв. метров жилья к 2031 году.

Правительство Бурятии Домостроительный комбинат в Улан-Удэ

По словам главы республики Алексея Цыденова, появление предприятия позволит возводить качественное и доступное по ценам жильё круглый год. При этом все работники комбината или не менее 182 человек, отработавшие здесь пять лет, получат бесплатно однокомнатную квартиру.

За одну смену завод способен производить один этаж двухподъездного 16-этажного дома из 60 панелей. Как надеется мэр города Игорь Шутенков, всего за десять лет здесь будет построено десять многоквартирных домов.

«У комбината будет много работы, поскольку спрос есть, государственная поддержка в виде льготных ипотечных программ есть», — подчеркнул глава региона.