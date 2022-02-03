Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Ликвидации ещё восьми свалок в Ростове-на-Дону добилась прокуратура, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Onf.ru Свалка

В рамках проверки соблюдения требований федерального законодательства стихийные свалки были выявлены в районе улиц Ереванской, Ченцова, Блока, Детской, Закруткина, 39-й линии, 1-й линии и в переулке Молочном. В связи с бездействием местного управления жилищно-коммунального хозяйства руководителю муниципального учреждения внесено представление. За нарушение правил благоустройства территорий виновных привлекут к административной ответственности.

В настоящее время мусор с указанных улиц вывезен.