Чебоксары, , 09:16 — REGNUM В Чувашии будут выделять субсидии аграриям на выращивание садовой земляники. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Клубника Александр Погожев © ИА REGNUM

Постановлением устанавливаются правила предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям республики на возмещение части затрат на закладку земляники садовой. Из данного списка исключены сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и граждане, которые ведут личное подсобное хозяйство.

Размер компенсации рассчитывается исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.

«Субсидии предоставляются по ставке на 1 га площади закладки земляники садовой, определённой минсельхозом Чувашии, но не более 80% фактически произведённых затрат на приобретение посадочного материала (рассада земляники садовой), материалов для закладки (плёнка или укрывной материал для бугров) и полива […] и на выполнение агротехнологических работ», — отмечается, в частности, в документе.

Среди требований к потенциальным получателям субсидий — наличие не менее 1 га площади, занятой садовой земляникой, и закладка в текущем году не менее 5 га площадей.