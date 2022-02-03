Чебоксары, 3 февраля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Чувашии будут выделять субсидии аграриям на выращивание садовой земляники. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Погожев ИА REGNUM Клубника

Постановлением устанавливаются правила предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям республики на возмещение части затрат на закладку земляники садовой. Из данного списка исключены сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и граждане, которые ведут личное подсобное хозяйство.

Размер компенсации рассчитывается исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.

«Субсидии предоставляются по ставке на 1 га площади закладки земляники садовой, определённой минсельхозом Чувашии, но не более 80% фактически произведённых затрат на приобретение посадочного материала (рассада земляники садовой), материалов для закладки (плёнка или укрывной материал для бугров) и полива […] и на выполнение агротехнологических работ», — отмечается, в частности, в документе.

Среди требований к потенциальным получателям субсидий — наличие не менее 1 га площади, занятой садовой земляникой, и закладка в текущем году не менее 5 га площадей.