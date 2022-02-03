Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Ленинградской области по итогам 2021 года составил 107,6% по отношению к показателю 2020 года. Таким образом, производство в регионе за год выросло на 7,6%, что на 0,1% больше, чем в соседнем Петербурге. Такие данные распространил Петростат.

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Как отметили в областном правительстве, наибольший рост производства в минувшем году отмечен в выпуске напитков и полиграфии, в 1,6 и 1,5 раз, соответственно.

Выпуск изделий из дерева и обработки древесины выросло на 39,9%, текстильных изделий — на 28,6%, металлургии — на 23,1%, готовых металлических изделий — на 22,5%, отрасль ремонта и монтажа машин и оборудования — на 21,1%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром производство выросло на 8,2%, в водоснабжении, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов — на 7,1%, добыча полезных ископаемых снизилась на 1,1%.

«Областная продукция сегодня востребована на рынке. Многие наши промышленные предприятия продолжают свое развитие — инвестируют в расширение, выходят на новые международные рынки, повышают производительность труда. Мы всегда готовы поспособствовать их реализации с помощью региональных механизмов поддержки и национальных проектов», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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