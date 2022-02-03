Новосибирск, 3 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Лечение пациентов с коронавирусом врач назначает, учитывая клинические рекомендации. Народные средства при COVID-19 бесполезны, а бесконтрольный приём лекарств опасен. Об этом заявили в новосибирском минздраве.

Vk.com/mihailohlopkov Дневной стационар для лечение пациентов с коронавирусом

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«С самого начала эпидемии люди щедро делятся друг с другом разнообразными «протоколами лечения» коронавируса, в которые входят как безобидные витамины и бесполезные народные средства, так и лекарственные препараты с серьёзными побочными эффектами, которые можно принимать только под строгим контролем медиков, — подчеркнули в министерстве. — Из-за таких «схем лечения» в первую волну в десять раз подорожал имбирь, а во вторую — «про запас» все скупали антибиотики, которые бесполезны для лечения вирусной инфекции».

Специалисты уточнили, что коронавирус постоянно мутирует, и за два года пандемии Минздрав РФ выпустил уже 14 версию Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».