Сирия, 3 февраля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Исследование древнего города Арвад, значительная часть которого находится под водой, начали сирийские и российские археологи в акватории города Тартус. Об этом 2 февраля сообщил журналистам руководитель сирийско-российской археологической экспедиции со стороны РФ Виктор Лебединский.

Michel Benoist Крепость Арвад

Город Арвад уже три года исследуют сирийские специалисты и ученые из Севастопольского университета и Института востоковедения Российской академии наук, при содействии Министерства обороны и Русского географического общества (РГО). Как пояснил Лебединский, учёные ищут здесь не сокровищ, а научную информацию, которая сама по себе представляет огромную ценность для специалистов.

Экспедиция уже обнаружила множество артефактов, в том числе огромное количество керамики, которая к финикийскому, греческому, римскому, византийскому периодам, а также большое число осколков посуды времен крестоносцев.

В настоящее время цель экспедиции — составление цифровой модели оборонительных сооружений Арвада. Специалисты надеются совместить остатки стен и портовых сооружений на берегу, с теми, которые на данный момент находятся под водой. Для этого будет использоваться самое современное научное оборудование, в том числе гидроакустический локатор, тахеометры, 3D-лазерные сканеры, а для съёмок будет задействован квадрокоптер.

После получения всех данных, российские специалисты намерены построить 3D-модель крепости в том виде, в каком она была две или три тысячи лет назад, до погружения под воду.