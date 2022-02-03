Пермь, 3 февраля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Перми с 3 по 9 февраля закрываются катки. Массовые катания на коньках отменяются из-за высокой заболеваемости в городе гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает мэрия.

Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров Каток

Закрытию подлежат восемь муниципальных катков и каток на набережной. О возобновлении работы муниципальных катков будет объявлено дополнительно.

Напомним, из-за неблагополучной эпидситуации в Перми все школы перешли на «дистант», приостановили работу учреждения дополнительного образования. Главе Перми предписано Роспотребнадзором ограничить проведение массовых культурно-развлекательных, физкультурных, спортивных мероприятий.