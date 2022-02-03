Баку, , 09:10 — REGNUM Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто вечером 2 февраля прибыл в Баку с рабочим визитом. Об этом он сообщил в соцсети Facebook.

Петер Сиярто Foreign, Commonwealth & Development Office

По словам министра, у него прошёл ужин с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. 3 февраля Сиярто будет участвовать в бизнес-форуме, посвященном вопросам энергетики.

Стоит отметить, в Баку 4 февраля состоится встреча на уровне министров стран-участниц Южного газового коридора. В ней планирует принять участие Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Стоит отметить, Сиярто в марте 2021 года заявил, что Венгрия планирует присоединиться к проекту Южный газовый коридор. Это планировалось сделать до конца прошлого года.