Ташкент, , 09:09 — REGNUM В Чимгане (Ташкентская область Узбекистана) построят новый всесезонный курорт «Бельдерсай-Чимган-Нанай» на 6 тысяч туристических мест. Об этом 3 февраля сообщает Подробно. уз со ссылкой на данные минтуризма и спорта Узбекистана.

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По последним данным, стоимость проекта составляет 269 миллионов долларов.

«В рамках проекта на территории горного массива Чимгана предусмотрено строительство более 20 видов развлечений, канатных дорог (гондольного и кресельного типа), различных аттракционов (Zip line, Alpine coaster, Adventure tower, summer/winter Tubing) и 11 лыжных трасс с различными уровнями сложности с общей протяженностью 20 км», — говорится в сообщении.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств Французского казначейства, прямых иностранных и местных инвестиций.