Берлин, 3 февраля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Казанский УНИКС проиграл немецкой «Альбе» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 53:81.

(сс) Taken Баскетбол

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Альбы» Маодо Ло, на счету которого 16 очков. В составе УНИКСа защитник Лоренцо Браун набрал 12 очков.

УНИКС занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги. «Альба» идёт на 15-м месте.

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