* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:08 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Мурсал Айар, участницу протестов, в её доме в Кабуле. Источники в Afghanistan International сообщают, что это произошло вечером 2 февраля. Радикалы пока не дали никаких комментариев.

Тюремная камера Нд29.рф

Мурсал Айар — третья участница протестов, задержанная талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после Таманно Зарьяб и Парваны Ибрагимхейль.

Ранее активистки организовали несколько демонстраций в знак протеста против ограничений, введенных движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин Афганистана.

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Задержание произошло на фоне того, как в этот же день Верховный комиссар ООН по правам человека выразила обеспокоенность по поводу безопасности и здоровья Таманно Зарьяб, Парваны Ибрагимхейль и их родственников, которых удерживают талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представитель Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани призвала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично сообщить об их задержании и потребовала их немедленного освобождения.

По словам Шамдасани, также поступали сообщения о проверках домов других женщин в связи с их участием в недавних акциях протеста.