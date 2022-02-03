Петропавловск-Камчатский, , 09:07 — REGNUM На Камчатке суд признал виновным государственного инспектора Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля в краевом СУ СКР.

Суд

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Инспектор Росрыболовства проверял общину коренных малочисленных народов Севера на предмет соблюдения требований законодательства в сфере охраны водных биологических ресурсов в августе 2019 года и июле 2020 года. Нарушений в ходе проверки он не выявил. Но инспектор очень хотел повысить показатели своей работы и получить премию. Поэтому он составил протоколы об административных правонарушениях на двух человек, которые в то время отсутствовали на территории района. В дальнейшем инспектор передал сфальсифицированные протоколы руководству для привлечения мужчины и женщины к административной ответственности. Свою вину он полностью признал.

Суд приговорил инспектора Росрыболовства к штрафу в сумме 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Ромненского района Приамурья осуждена на 2,5 года условно за хищение около миллиона рублей. В счёт растраченной суммы арестовано её имущество.