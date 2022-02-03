3 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

В социальных сетях приморцы активно обсуждают выявленные факты коррупции в морге Находки, впрочем, жители не удивлены, пишут, что таких моргов, где родственники платят, очень много в крае.

Валерия Иванова, , 09:54 — REGNUM Прокуратура Приморья начала проверку законности взимания платы при оказании медицинских услуг сотрудниками патолого-анатомического отделения городской больницы в Находке. Всех сотрудников морга отстранили от работы — их обещали заменить на специалистов из других муниципалитетов.

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По информации подписчиков newsvl.ru, патологоанатомы просили с родственников умерших за свои услуги 3500 рублей в будний день, а по выходным — по 7 тыс. рублей.

«Давно надо было разогнать это осиное гнездо», — считает marina 19 610 810.

«Батюшки, надо же, «выявили», то есть уже несколько десятилетий эти поборы происходят в каждом морге Приморья и страны, все о них в курсе, а они выявили факт?» — удивлён пользователь _ki__no_.

«А где нет поборов?» — спросила olga05051965.

«Можно подумать, только в Находке, а больше нигде не берут», — заверила tan.dorofeeva.

«Так всюду, потому что у родственников и так горе, и столько всего навалилось, что никто не спорит с этими бессовестными», — считает dunkkk7.

Морг NIOSH

«И в Артеме то же самое, что в 2015 году, что в 2017-м хоронили родителей, работать некому, получите тело, дай бог, через месяц», — написал zlatik2109.

«5 тыс. — и тело отдают. Артём», — подтвердила boriskina105.

«Ничего святого у людей нет. Даже на горе людском деньги делают», — написала personalexpirion.

«Во Владивостоке на Второй Речке, 3 тыс. давай — и закроем рот покойному», — пишет berdnikovgrrman.

Есть мнение, что родственники сами провоцируют взятки.

«Что является поборами? Кто-то сказал: не выдадим тело, пока не заплатите? Или все-таки родственники просят в обход очереди произвести все требуемые формальности и выдать тело скорей, и за это предлагают деньги», — предположила astashovaelena.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За что там могут быть поборы? Какие услуги может оказать морг?» — спрашивает пользователь andrey1337thuglife.

Как сообщало ИА REGNUM, в городской больнице Находки патологоанатомы брали деньги с родственников умерших.