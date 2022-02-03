Курильск, Сахалинская область, 3 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. На Курильских островах начались боевые стрельбы мотострелковых подразделений из состава дислоцированных в регионе соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО). Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

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пресс-служба ВВО «В ходе боевых стрельб мотострелки отрабатывают навыки ведения современного боя, осваивают тактику действий в обороне, наступлении и при совершении марша. Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника, поражаются из вооружения БТР, автоматов, ручных пулемётов и гранатомётов».

Отмечается, что около половины отведённого на боевые упражнения учебного времени используется для выполнения стрельб в тёмное время суток, с применением современных прицелов и приборов ночного видения.

В ходе выполнения стрельб механики-водители боевых машин «совершенствуют приёмы вождения в условиях ограниченной видимости, глубокого снежного покрова и сложной пересечённой местности Курильских островов», а командиры всех уровней наращивают мастерство управления своими подразделениями в непростых условиях постоянно меняющейся «на поле боя» тактической обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению японского издания «Тюнити симбун», Россия наращивает военный потенциал на Курильских островах, превращая их «в святыню своей ядерной стратегии».

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