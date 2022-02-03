Москва, 3 февраля 2022, 09:06 — REGNUM Московский ЦСКА проиграл турецкому «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась в овертайме со счётом 97:99.
Самым результативным игроком стал защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт, на счету которого 31 очко. В составе «Анадолу Эфеса» разыгрывающий Шейн Ларкин набрал 26 очков.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги. «Анадолу Эфес» идёт на восьмом месте.
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