Уфа, , 09:10 — REGNUM Всего 125,4 млн рублей в качестве господдержки получат проекты фермеров по программе «Агростартап» в Башкирии. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сельское хозяйство sebagee

Сообщается, что эта программа реализуется в регионе в рамках республиканского проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». В течение трех лет реализации данного проекта в Башкирии было создано 232 новых фермерских хозяйства.

«Пищевая и перерабатывающая промышленность региона сегодня производит практически весь ассортимент основных продуктов питания. Основными «точками роста» в сельхозпереработке станет развитие таких направлений, как производство мяса птицы, муки и мучных изделий, сыров, многих овощей и круп. Этих видов продукции в республике производится пока недостаточно», — приводит пресс-служба слова вице-премьер Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Отмечается, что прием документов на конкурс «Агростратап» в текущем году минсельхоз Башкирии намерен начать в феврале.